مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين نقل على طريق (المنصورة- دمياط) أمام منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين أن سبب الحادث تخطي إحدى السيارتين لإحدى المطبات الصناعية واصطدم السيارة الأخرى بها من الخلف نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين ومتوفي على بداية طريق (المنصورة- دمياط الشرقي) أمام منطقة "عزبة الصفيح" في دائرة القسم.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم "دی ط 5143" نقل قيادة المدعو "السيد العيسوي السيد سعد" 46 عامًا سائق ومقيم بقرية العواضية دائرة مركز شربين باتجاه المنصورة، والسيارة رقم "د ي ق 1526" نقل قيادة المدعو "وائل عبدالرحيم صالح عبدالرحيم" 38 سنة سائق، ومقيم قرية كتامة دائرة مركز طلخا، بذات الاتجاه سبب الحادث أثناء تخطي قائد السيارة الثانية إحدى المطبات الصناعية اصطدم به قائد السيارة الأولى من الخلف؛ نتيجة السرعة الزائدة نجم عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة 3 أشخاص من مستقلى السياراتين، بكدمات وجروح سطحية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث تلقى المصابين العلاج وصرح لهم بالخروج، وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين وشقيق المتوفي أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6429 جنح قسم أول المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.