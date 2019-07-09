مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين نقل على طريق (المنصورة- دمياط) أمام منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين أن سبب الحادث تخطي إحدى السيارتين لإحدى المطبات الصناعية واصطدم السيارة الأخرى بها من الخلف نتيجة السرعة الزائدة.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين ومتوفي على بداية طريق (المنصورة- دمياط الشرقي) أمام منطقة "عزبة الصفيح" في دائرة القسم.
وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم "دی ط 5143" نقل قيادة المدعو "السيد العيسوي السيد سعد" 46 عامًا سائق ومقيم بقرية العواضية دائرة مركز شربين باتجاه المنصورة، والسيارة رقم "د ي ق 1526" نقل قيادة المدعو "وائل عبدالرحيم صالح عبدالرحيم" 38 سنة سائق، ومقيم قرية كتامة دائرة مركز طلخا، بذات الاتجاه سبب الحادث أثناء تخطي قائد السيارة الثانية إحدى المطبات الصناعية اصطدم به قائد السيارة الأولى من الخلف؛ نتيجة السرعة الزائدة نجم عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة 3 أشخاص من مستقلى السياراتين، بكدمات وجروح سطحية.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث تلقى المصابين العلاج وصرح لهم بالخروج، وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين وشقيق المتوفي أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6429 جنح قسم أول المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.