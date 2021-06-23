 تشكيل البرتغال.. رونالدو وجوتا بالهجوم أمام فرنسا في قمة اليورو - بوابة الشروق
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تشكيل البرتغال.. رونالدو وجوتا بالهجوم أمام فرنسا في قمة اليورو

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 8:07 م

أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال عن تشكيل فريقه لمباراة فرنسا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة وفي رصيده 4 نقاط بينما يلعب منتخب البرتغال اللقاء وبرصيده ثلاث نقاط.

وتبدأ البرتغال المواجهة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: رايو باترسيو

خط الدفاع: نيلسون سميدو - روبن دياز - بيبي - جوريرو

خط الوسط: بيريرا - موتينهو - ريناتو سانشيز

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا


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