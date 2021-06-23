الصين تحث كندا على وقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأصليين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية اليوم الأربعاء في بكين إنه على كندا أن تفكر مليا في سجل حقوق الإنسان السيء لديها، وإن جهود كندا ودول أخرى لانتقاد الصين محكوم عليها بالفشل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشاو القول إن الحكومة الكندية حاولت التنصل من المسؤولية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال السكان الأصليين.



وأشار إلى أن هذا يفضح نفاق الحكومة الكندية، مضيفا أن الصين تخشى ألا تتحسن أوضاع السكان الأصليين في كندا .



وكان دبلوماسي صيني بارز قد حث كندا أمس الثلاثاء على الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد سكانها الأصليين، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان في كندا، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وأدلى جيانج دوان، وزير البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بهذه التصريحات فى الدورة السابعة والأربعين الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إنه يشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.



وفي كلمة نيابة عن مجموعة من البلدان، أشار جيانج إلى أن كندا تاريخيا سلبت السكان الأصليين أراضيهم، وقتلتهم وقضت على ثقافتهم. وقال إن العالم صُدم عندما علم بالاكتشاف الأخير لرفات أكثر من 200 طفل من السكان الأصليين في مدرسة داخلية كندية.