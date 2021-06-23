أيام قرطاج السينمائية تناقش الاقتباس من الأدب إلى السينما بمشاركة طارق الشناوي

تنظم الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية، بالتعاون مع المعرض الوطني للكتاب التونسي، غدا الخميس، جلسة نقاشية حول الاقتباس من الأدب إلى السينما، بمشاركة الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي يسلط الضوء على التجربة المصرية في الاقتباس من الأدب إلى السينما.



وتناقش الجلسة، أسباب محدودية استعانة السينما التونسية من الأدب، وما الذي يجب فعله حتى يصبح الاقتباس من الأدب التونسي إلى السينما أمرا ممكنا، بمشاركة السيناريست والجامعي طارق بن شعبان، والكاتب التونسي الأسعد بن حسين، الذي سيقدم شهادة بعنوان "شكرًا مانديلا، شكرًا سيساكو" وتدور حول المجموعات القصصية التي أصدرها، الاقتباس والكتابة للمسرح والتلفزيون، والأفلام التي تم اقتباسها من أقصوصاته.



يذكر أن الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية لن تكتفي بفتح نقاش حول موضوع الاقتباس من الأقصوصة التونسية إلى السينما، بل ستذهب أبعد من ذلك إذ أعلن المركز الوطني للسينما والصورة منذ أيام عن طلب عروض لاختيار أربعة شركات إنتاج بهدف تنفيذ أربعة أفلام قصيرة مقتبسة من الأقصوصة التونسية.



وستعرض هذه الأفلام في البرنامج الرسمي لأيام قرطاج السينمائية الدورة 32 من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021.