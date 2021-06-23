مفوض الشؤون المالية والنقدية الأوروبي: إيطاليا تحتاج إصلاحات اقتصادية

قال مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن خطة إيطاليا لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة ووافقت عليها المفوضية الأوروبية بعد تغييرات بسيطة نسبيا.

ونقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، عن دومبروفسكيس القول، إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفوض الأوروبي القول إنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت أمس على صرف خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.

وتعتبر خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الجائحة الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات كورونا.

ووفقا للخطة سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 122.6 مليار يورو في صورة قروض و68.9 مليار يورو في صورة منح.

ومازال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو المقبل.