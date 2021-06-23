 الاستخبارات العسكرية العراقية تداهم مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش الإرهابي بالأنبار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات العسكرية العراقية تداهم مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش الإرهابي بالأنبار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:05 ص

داهمت الاستخبارات العسكرية العراقية، مخبأ يضم محطة لاسلكية لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي الرطبة بمحافظة الأنبار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان خلية الإعلام الأمني العراقية في اليوم الثلاثاء، أنه "بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة لإحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة - أكدت وجود مخبأ يضم محطة لا سلكية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة البو زعيتر جنوب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار العراقية".
وأضاف البيان أنه تمت مداهمة المحطة ومحتوياتها المكونة من 5 أجهزة اتصال موتورولا، و6 كابلات تشغيل أجهزة اتصال ، و2 أجهزة اتصال تُحمل بالعجلة، وجهاز باريت يُحمل بالعجلة، و3 اخمصات بنادق".. مضيفا انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات الإجراءات المعمول بها".

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