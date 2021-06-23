 التطعيمات المضادة لكورونا باليابان تزيد على مليون جرعة فى يوم واحد لتتجاوز الرقم المستهدف - بوابة الشروق
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التطعيمات المضادة لكورونا باليابان تزيد على مليون جرعة فى يوم واحد لتتجاوز الرقم المستهدف

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 9:23 ص

أعطت اليابان أكثر من مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في يوم واحد، متجاوزة هدف رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

وذكرت وكالة "بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن هذا يأتي فى الوقت الذى تتسارع فيه حملة التطعيم قبل الضغط السياسي في أولمبياد طوكيو والانتخابات العامة.

وتم تحقيق الإنجاز في 14 حزيران/يونيو، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج باستخدام الأرقام الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

ويحتمل أن الرقم الذي تم تسجيله يوم الاثنين 14 حزيران/يونيو كان يشمل بعض العاملين في القطاع الطبي الذين تم تطعيمهم يوم السبت أو الأحد.

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