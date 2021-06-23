 ضبط 20 ألف أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالغربية - بوابة الشروق
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ضبط 20 ألف أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالغربية

مقر محافظة الغربية
مقر محافظة الغربية
علاء شبل
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 5:04 م
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 20 ألف أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف أسلاك كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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