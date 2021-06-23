إيران: أمريكا وافقت على رفع ألف عقوبة مفروضة على البلاد في محادثات فيينا

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أشادت مصادر إيرانية اليوم الأربعاء بإحراز تقدم كبير في محادثات الاتفاق النووي في فيينا فيما يتعلق برفع العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن رئيس ديوان الرئاسة محمود واعظي قوله إنه سيتم "رفع 1040 نقطة من نقاط العقوبات بما في ذلك تلك المتعلقة بصادرات النفط والمعاملات المصرفية والشحن".

وبحسب واعظي، فإن العقوبات السياسية، مثل الإجراءات العقابية التي تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومكتبه وموظفيه، هي من بين العقوبات التي وافقت الولايات المتحدة على رفعها.

ورغم ذلك، قال إن هناك قضايا عقوبات لا تتعلق مباشرة بالاتفاق النووي لعام 2015 ولا تزال بحاجة إلى المناقشة.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء "إسنا"، فإن موضوعات مثل برنامج إيران الصاروخي وسياستها في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان لم تتم مناقشتها لأنها لا علاقة لها بالمحادثات النووية.

وانسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام، تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، 2018 وفرضت عقوبات موجعة اقتصاديا مجددا على طهران.

ووسعت إيران أنشطتها النووية تدريجيا بما يتعارض مع الاتفاقيات وقيدت عمليات التفتيش النووية الدولية.

وتجري منذ أسابيع محادثات مستمرة لمحاولة إقناع الجانبين بالعودة إلى الاتفاق النووي في فيينا.