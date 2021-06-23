يبتعد الهندوسي شانكار غوش، كل صباح، عن ضجيج مدينة أرمنتيولا البنغلاديشية ليقترب من الكنيسة العتيقة المتلألئة بلوني الأبيض والأصفر ليرسم علامة الصليب حين يفتح باب اقترب عمره من القرنين ونصف ليمارس مهمته في إضاءة شموع الكنيسة والعناية بمئات القبور لجثامين الأرمن الذين عمروا المنطقة فى القرون الماضية وتقلدوا أعلى الوظائف في بنجلاديش.

وبحسب فرانس برس، غادر آخر أرمينى بنجلاديش وهو مايكل مارتن حارس الكنيسة عام 2014 ليسلم المفاتيح لشانكار الذي يعمل على رعاية الكنيسة التي أمضى بها 40 عاما في خدمة الأرمن الذين لم يتبقة منهم أحد.

ويقول شانكار، إن ما يقوم به هو واجب مقدس من وجهة نظره، مضيفا أنه أحب الأرمن كثيرا منذ بداية عمله معهم حين كان شابا في أحد مصانع الجوت الأرمنية.

ويضيف شانكار، أنه يحرص على رعاية قبور الأرمن متمنيا أن يرعي أحد قبره حين توافته المنية مثلهم.

ويقيم شانكار، مع أسرته من زوجته وابنين له، بينما يقود مجموع من البنغال يعكفون على تنظيف الكنيسة، وإطعام بعض الكلاب الضالة التي تأوى إليها.

ويقول أرمن أرسلان رجل الأعمال الأرميني المقيم بكندا والمشرف على الكنيسة، إن عائلة شانكار تحظى بتقدير كبير من الجالية لما يقومون بهمن دور هام لحماية التراث الأرمني.

ويذكر أن أعداد كبيرة من الأرمن أقاموا بدولة بنجلاديش فى القرن الـ16 وتقلدوا أعلى المراتب الوظيفية وتصدروا مجال التجارة قبل أن تتناقص أعدادهم ويغادر آخرهم عام 2014.