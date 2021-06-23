285 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء حسن عبد الغني القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تخصيص أكثر من 285 مليون جنيه خلال سبعة أعوام للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لزيادة كفاءة المحطات والشبكات، منها 202.5 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب، و82.5 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.

وأضاف عبد الغنى، فى بيان اليوم، أنه تم تخصيص مبلغ 37 مليونا و813 ألف جنيه خلال العام 2014/2015، و23 مليونا خلال العام 2015/2016، و34 مليونا، و210 آلاف جنيه خلال العام 2016/2017، و36 مليونا و290 ألف جنيه خلال العام 2017/2018، ومبلغ 49 مليونا خلال العام 2018/2019، و51 مليونا و766 ألف جنيه للعام 2019/2020، و53 مليونا خلال العام الحالي 2020/2021.