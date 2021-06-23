قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن أول إنتاج مصري للقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا، سيكون بنهاية هذا الأسبوع، من خلال شركة فاكسيرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك أكثر من 400 مركز على مستوى الجمهورية تقدم لقاحات كورونا للمواطنين، فضلًا عن مراكز تطعيم عملاقة مثل مركز أرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضح أنه سيتم فتح المزيد من المراكز لتقديم اللقاحات إذا اقتضت الحاجة ذلك، مؤكدًا أن خطة وزارة الصحة تقوم على تطعيم أكثر من 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري، وهو ما تسير فيه الدولة بخطى حثيثة.

وأشار إلى أن مصر تتخذ منذ بداية جائحة كورونا، إجراءات مشددة في كافة منافذ الدخول سواء البرية أو البحرية أو الجوية وذلك في أقسام الحجر الصحي المختلفة، لافتًا إلى أنه يتم رصد الدول التي تشهد إصابات مرتفعة أو بها تحورات للفيروس، ويتم تكثيف الإجراءات في المنافذ عبر إجراء مراجعة مزدوجة لضمان الوقاية من الوباء.

وأوضح أن مصر لا تفرض إجراءات لمنع استقبال مواطنين من دول بعينها، لكن المتبع هو عدم السماح بدخول من تتضح إصابته بالفيروس، وهو قرار كان قد أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبتمبر 2020.