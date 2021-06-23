الدبيبة خلال مؤتمر برلين 2: لا عودة للحرب ولا للعبث بثروات ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: "إننا اليوم في مرحلة ما زالت حرجة ولكنها مليئة بالأمل، الآن نستطيع أن نقول بصوت واحد، لا عودة للحرب، لا للعبث بثروات ليبيا، لا للخلاف خارج طاولة الحوار".

وأضاف الدبيبة ـ خلال كلمته اليوم الأربعاء أمام مؤتمر برلين (2) حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ـ "إننا اليوم نراجع سويا تعهدات مؤتمر برلين الأول، وإنجازات هذه المرحلة التي هي بالفعل كثيرة، ولكنها أيضا غير كافية، فالمخاطر ما زالت تحدق بنا وبمسيرتنا للوحدة الفعلية لليبيا واستقرارها، وأن تكون دولة ديمقراطية ذات سيادة فاعلة دوليا وإقليميا، وإنه بعد مضي سنة ونصف أقف الآن في هذه القاعة موكلا من الليبيين - ممثلا لحكومة واحدة - مثقلا بالمهام المناطة إلينا أعمل على وحدة ليبيا وسيادتها في ظروف غاية في الصعوبة، وفي وقت يتطلب منا مواقف حاسمة وتاريخية".

وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن شكره للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزير الخارجية "هايكو ماس" على الدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين في نسخته الثانية مثمنا دورهما الرائد في إنجاح مؤتمر برلين في نسخته الأولى.

وأكد أن من أهم مخرجات مسار برلين هو جمع الدول المؤثرة في ليبيا في إطار مشترك لتقريب وجهات النظر، ويبقى الآن أن يكون الصوت الليبي هو الأساس في هذه الأطر والهياكل الدولية، مرحبا بكل تواصل وانفتاح وتقارب بين الدول المجتمعة.