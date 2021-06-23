رئيس البرلمان العربي يشيد بإنجازات الرئيس السيسي وطنيا وعربيا ودوليا

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأعمال البرلمان العربي، ومواقفه العظيمة على المستوى الوطني والعربي والدولي، وجهوده الحثيثة في وقف العدوان على غزة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان العربي، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي السفير مختار عمر، ورئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولي، لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني والعيش المشترك.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق ، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر ثقافة التسامح والسلام وتجديد الخطاب الديني الوسطي المعتدل المستنير ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضية بناء الوعي.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أهمية الحفاظ على الأوطان، لافتا إلى أن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا ، مع إيماننا بالتنوع والتعددية وقبول الآخر .

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قام بإهداء الوفد بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أهمها : "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست ، هويتنا الواقية في زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة" .. ودار النقاش حول مضمونها ، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد.