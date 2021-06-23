مدرب اسكتلندا يشعر بالفخر رغم الخروج من يورو 2020

قال ستيف كلارك المدير الفني للمنتخب الاسكتلندي لكرة القدم إنه يشعر بالفخر، رغم خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وهي أول نهائيات لبطولة كبيرة تشارك فيها اسكتلندا خلال 23 عاما.

وودع المنتخب الاسكتلندي منافسات البطولة بعدما خسر أمام نظيره الكرواتي 1 / 3 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وقال كلارك /57 عاما/ إنه يعتقد أن التفاوت في الخبرة بالبطولة الأوروبية بين المنتخبين ، كان عاملا حاسما في خروج المنتخب الاسكتلندي من دور المجموعات.

وبعد أن جمع كل منهما نقطة واحدة خلال أول جولتين، كان كل من المنتخبين الاسكتلندي والكرواتي بحاجة إلى الفوز في مباراة أمس على ملعب "هامبدن بارك"، لحسم تأهله إلى دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكجريجور للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 62، قبل أن يختتم إيفان بيرسيتش أهداف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي، الذي خسر أمام نظيره الإنجليزي أمس صفر / 1 ، بينما تجمد رصيد المنتخب الاسكتلندي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب ليودع البطولة.

وكان هدف ماكجريجور هو الأول للمنتخب الاسكتلندي في البطولة الأوروبية، منذ هدف ألي ماكويست في شباك سويسرا في 18 يونيو 1996 .

وقال كلارك في تصريحات لقناة "آي.تي في" التليفزيونية :"أنا فخور باللاعبين، وبحقيقة أنهم نجحوا في الوصول إلى هنا (النهائيات) للمرة الأولى خلال 23 عاما، هذا كان شيئا مهما لاسكتلندا وكذلك لهذه المجموعة من اللاعبين."