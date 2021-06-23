القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد دعمها كافة الجهود المبذولة لإرساء السلام وعودة الاستقرار في البلاد

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها كافة الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار والمسار الديمقراطي الذي طال انتظاره، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.

كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، دعمها الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها، قائلةً: "الشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات من أي طرف، كما نأمل من بعثة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، ونحن ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعاً للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي بدون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم".

وشددت على أهمية الحوار السياسي الحالي باعتباره فرصة تاريخية أمام الجميع يجب استغلالها على النحو الذي يخرج البلاد من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجياً، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضئ الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وآمنه يستحقها أهل ليبيا.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على أهمية اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري للتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة.

وأعرب القيادة العامة عن تطلعها إلى قيام الدول المنخرطة في مؤتمر برلين ببذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بإشراف بعثة الأمم المتحدة.