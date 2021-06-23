كوريا الجنوبية تعلن أول إصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة المرتبطة بكورونا لدى البالغين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن إصابة رجل بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة التي تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس كورونا المستجد وهى الحالة الأولي التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن بعض المصادر الطبية الكورية قولها، إنه تم تأكيد إصابة رجل بالغ من العمر 38 عاما بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد إصابته بفيروس كورونا في نهاية شهر أبريل في مركز أسان الطبي في سول، وهذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها شخص بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة في كوريا الجنوبية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور كيم، إن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين ومن النادر حدوثها لدى البالغين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة هي إحدى المضاعفات المرتبطة بـ(كوفيد-19).