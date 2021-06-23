المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: مشاكل القلب تتخطى 1200 حالة بعد لقاحات كورونا

تم تسجيل عن أكثر من 1200 حالة التهاب في القلب لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لكوفيد- 19 تعمل بتكنولوجيا "أر إن إيه"، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمت الإشارة إلى الأعداد في اجتماع اليوم الأربعاء للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تقيس مخاطر إصابات القلب بعد الحصول على اللقاحات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع واسع النطاق، وأن يشمل مناقشة التهاب القلب، واللقطات المعززة واستخدام اللقاحات التي تعمل بتكنولوجيا "آر إن ايه" المرسال لدى المراهقين.

وتم تطعيم أكثر من 130 مليون أمريكي بالكامل باستخدام لقاحات "آر إن ايه" المرسال، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، ووردت تقارير قليلة بشأن آثار ضارة خطيرة. وتعتمد لقاحات من إنتاج شركة موديرنا والشريكتين فايزر وبيونتيك على هذه التكنولوجيا.