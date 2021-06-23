حفلات في فيينا لتشجيع الشباب على التطعيم ضد كورونا

ترغب مدينة فيينا في تشجيع الشباب على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال الموسيقى وأجواء الحفلات.

وأعلن مسؤول محلي ، الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم حفل تطعيم واحد أو أكثر في العاصمة النمساوية.

كما تتيح فيينا مواعيد تطعيم عائلية حيث يمكن للأبناء والآباء الحصول على الحماية من كورونا معا.

ويمكن للأطفال والمراهقين في فيينا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما التسجيل للحصول على التطعيمات للمرة الأولى بدءا من الثلاثاء. وكان الطلب مرتفعا حيث تم حجز عشرة آلاف جرعة في غضون ساعتين.

ويمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما الحجز بدءا من اليوم الأربعاء. ومن المقرر تنظيم الحفل أو سلسلة الأحداث المزمع تنظيمها في أوائل تموز/يوليو. غير أن تفاصيلها لم توضع بعد في صيغتها النهائية.

وفي فيينا، تلقى نحو 27% من السكان جرعات اللقاح اللازمة للتطعيم الكامل حتى الآن.