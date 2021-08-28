أعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، مساء اليوم الخميس، أن السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون "بي آيه.5" تهيمن حاليا على حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا.



وقال المعهد في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19، مساء اليوم، إن نسبة هذه السلالة الفرعية وصلت إلى نحو 50% بين العينات الإيجابية في الأسبوع السابق على الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى قيم أعلى في الوقت الراهن.



وبالإضافة إلى ذلك، سجل المعهد ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي، مع زيادة طفيفة في الأعباء التي يتحملها نظام الرعاية الصحية مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت بوجه خاص على طب الرعاية المركزة.



وبحسب سجلات الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ، عاود عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة الارتفاع منذ بضعة أيام من 600 مريض مع بداية الشهر إلى 810 مريض اليوم.



وأفاد التقرير بأن نسبة السلالة الفرعية "بي ايه.5" بين العينات الإيجابية كانت وصلت إلى 32% في الأسبوع السابق على الأسبوع المشار إليه " وارتفعت نسبة كل من سلالتي بي ايه.2.12.1 وبي ايه.4 الفرعيتين إلى 6% لكل منهما".



ونظرا لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة في ضوء تزايد انتشار سلالتي "بي ايه.4" و"بي ايه.5"، دعا المعهد إلى الالتزام بتوصيات تجنب حالات العدوى.



يذكر أنه لا يجري فحص كل عينة إيجابية بحثا عن السلالات الفرعية بل إن ما يتم فحصه هو مجرد عينة عشوائية.