تقرير تركي: شرطة إسطنبول أحبطت عملية إيرانية لاستهداف إسرائيليين

أفاد تقرير إخباري تركي اليوم الخميس، بأن شرطة إسطنبول ألقت القبض على خمسة إيرانيين بتهمة العمل لصالح ما يشتبه أنها فرقة اغتيال كانت تستعد لاستهداف إسرائيليين في تركيا.

وذكرت صحيفة "خبر تورك" اليومية، أن وحدات من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب داهمت أمس شققا وفنادق في إسطنبول كان يقيم بها المشتبه بهم، وصادرت وثائق رقمية ومسدسين بكاتمي صوت.

ولم يتسن الاتصال بشرطة إسطنبول للتعليق.

وأضاف التقرير أنه يجري استجواب المشتبه بهم في مقر الشرطة، ولفت إلى أن أجهزة الاستخبارات التركية تتابع المشتبه بهم منذ فترة طويلة.

يأتي التقرير بعد تحذير إسرائيل الأسبوع الماضي من أن عملاء إيرانيين قد ينفذون هجمات ضد إسرائيليين في اسطنبول.

وكانت إسرائيل أصدرت تحذيرا من السفر لتركيا نهاية مايو، بعدما تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في طهران.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم في أنقرة.

ووفقا لمحطة "تي آر تي" الحكومية، فإن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها من جانب إسرائيل في 16 عاما، مضيفة أن الجانبين سيبحثان تعيين سفراء وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والأمن.