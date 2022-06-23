زعماء الاتحاد الأوروبي يهنئون أوكرانيا ومولدوفا على منحهما صفة مرشحين لعضوية التكتل

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توجه زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تويتر لتهنئة أوكرانيا ومولدوفا على منحهما رسميا صفة مرشحين للعضوية في التكتل.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تويتر في إشارة للدعم بالاجماع من جانب كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "27 نعم".

وأضاف "هنا تعاون جيد في الأسرة الأوروبية!".

وكتبت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس "تمت كتابة التاريخ".

وأضافت: "هذا يؤكد الوضع الصحيح لأوكرانيا في أوروبا. الأوكرانيون يقاتلون من أجل الحريات والقيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي ".

ووصف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس القرار على تويتر بأنه إنجاز تاريخي"

كانت أوكرانيا، وجارتها القريبة مولدوفا، أطلقتا حملة استمرت لأشهر للبدء في عملية الانضمام الطويلة للتكتل المؤلف من 27 دولة عضو.

وقد تستغرق عملية الانضمام للاتحاد، سنوات أو حتى عقود، إذ أنها تكون مشحونة سياسيا ومعقدة قانونيا.

ويعد منح صفة مرشح للعضوية، الخطوة الأولى للكثير على طريق الانضمام للتكتل، ويمنح هذا الترشيح الحق في الحصول على دعم مالي لإجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية واقتصادية بهدف جعل الدولة التي تتطلع للعضوية أقرب لمعايير الاتحاد الأوروبي.