رئيس الوزراء التشيكي يتهم موسكو بشن حرب اقتصادية ضد أوروبا

اتهم رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، روسيا يوم الأربعاء، بشن حرب اقتصادية على أوروبا بالتزامن مع غزوها لأوكرانيا.

وقال فيالا في خطاب بثه التليفزيون مساء الأربعاء، إن روسيا تستهدف إضعاف الدول الديمقراطية وزعزعة استقرارها، مضيفا أن هناك خطرا حقيقيا من أن توقف روسيا إمدادات الغاز في أوروبا في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وانتهز فيالا خطابه للإعلان عن خطة خمسية لجمهورية التشيك لخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط الروسيين، فضلا عن تخصيص نحو 6ر2 مليار يورو (75ر2 مليار دولار) لتعويض تكاليف الطاقة المرتفعة.

وأضاف المسؤول التشيكي ، أنه كجزء من الاستراتيجية الجديدة، ستخضع محطات الطاقة التشيكية الرئيسية للسيطرة الكاملة للدولة. وفي الوقت الحالي ، تمتلك الدولة حصة تقارب 70% من مجموعة الطاقة ومشغل محطة الطاقة النووية (سي إي زد)، فيما يمتلك المساهمون الجزء الباقي.