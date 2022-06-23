وزير الاقتصاد الألماني يسعى لتجنب تطبيق نظام الحصص على الغاز للأوساط الصناعية

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأنه يسعى لتجنب تطبيق نظام الحصص بالنسبة للأوساط الصناعية قدر الإمكان في ظل أزمة الغاز الراهنة.

وقال هابيك اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "يجب ألا يحدث ذلك في أي شهر في أفضل الأحوال"، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنه استبعاد حدوثه.

وأضاف الوزير الألماني أن جميع الإجراءات مصممة بحيث يتم الإبقاء على قوى السوق فعالة قدر الإمكان، وبحيث يتم توفير بدائل أخرى، وأكد أنه من المهم التحول إلى مصادر أخرى للطاقة وتوسيع نطاق البنية التحتية لتجنب سيناريو نظام الحصص .

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الاتحادية أعلنت صباح اليوم مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز.