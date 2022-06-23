فيينا تتصدر مجددا قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم

صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست في مؤشرها السنوي، العاصمة النمساوية فيينا بوصفها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم ، بعد أن تصدرت المدينة القائمة في عامي 2018 و2019.

وفي العام الماضي ، انخفض تقييم نوعية الحياة في المدن الأوروبية بشكل كبير بسبب عمليات الإغلاق وغيرها من قيود كوفيد-19 المعمول بها في جميع أنحاء القارة ، في حين وضعت الأنشطة التجارية في نيوزيلندا كالمعتاد مدينة أوكلاند على رأس القائمة.

ورغم ذلك ، ومع رفع معظم قيود كوفيد-19 في أماكن أخرى من العالم مطلع العام الجاري، شهدت مدن في نيوزيلندا وأستراليا والصين تراجعا إلى قاع التصنيف مرة أخرى في عام 2022.

ووفقا للتقرير، تسيطر المدن "الملقحة بشكل جيد" في أوروبا وكندا الآن على القائمة حيث تأتي بعد فيينا، كوبنهاجن وزيوريخ وكالجاري وفانكوفر وجنيف. وتشمل المدن الأخرى التي تحتل المراكز العشرة الأولى فرانكفورت وتورونتو وأمستردام وأوساكا وملبورن.

وتشمل العوامل المهمة في عملية التقييم "الاستقرار"، مما يفسر سبب تراجع كل من موسكو وسان بطرسبرج إلى المركزين 15 و13 على التوالي في التصنيف العالمي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يكن بالإمكان تصنيف كييف هذا العام، بسبب اندلاع الحرب.

وتم تصنيف دمشق بوصفها المدينة الأقل ملاءمة للعيش في العالم ، تليها لاجوس وطرابلس.