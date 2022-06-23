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البرلمان التركي يوافق على قانون مركز إسطنبول المالي

البرلمان التركي
البرلمان التركي
د ب أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 8:41 ص

وافق البرلمان التركي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على قانون يستهدف تحويل حي مركز اسطنبول المالي إلى مركز مالي عالمي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن صندوق الثروة السيادي التركي سينشئ شركة لإدارة مركز إسطنبول المالي لمدة 20 عاما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مختلف الوزارات التركية ستطلق نظام ما يسمى بـ "الشباك الواحد" للتعامل مع طلبات المستثمرين الراغبين في العمل في المركز.

وسيتم إعفاء صادرات الخدمات المالية التي تقوم بها الشركات من داخل مركز إسطنبول المالي من ضرائب الشركات حتى عام 2031.

كما سيتم إعفاء كافة أرباح الأنشطة في المركز من كل أنواع الضرائب، إلى جانب إعفاء ما يصل إلى 80% من أجور العاملين في المركز من الضرائب.


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