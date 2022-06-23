 سنغافورة: معدل التضخم يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما - بوابة الشروق
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سنغافورة: معدل التضخم يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 10:59 ص

سجل معدل التضخم الأساسي في سنغافورة، أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما، حيث بلغ 3.6% في مايو الماضي؛ مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفاد الإحصاءات الرسمية، حسبما ذكرت راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الخميس، بأن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 4.5% في مايو مقابل 4.1% في أبريل، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الغذائية بشدة.

كما ارتفع معدل التضخم في تجارة التجزئة والسلع الأخرى، حيث بلغ 1.8% في مايو مقابل 1.6% في أبريل، مع ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية ومنتجات العناية الشخصية.

ويتوقع المحللون أن يواصل معدل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل الخاص - الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، على أن يتراجع مع نهاية العام مع انحسار بعض الضغوط التضخمية الخارجية.


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