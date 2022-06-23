روبرت كوخ يسجل زيادة في معدل إصابات كورونا الأسبوعي بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 9ر532، فيما كان يبلغ أمس 7ر488.

وكان هذا المعدل يبلغ 480 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 1ر312.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا. ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، وذلك لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي أر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 119 ألفا و360 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 98 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 89 ألفا و142 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 73 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 27 مليونا و573 ألفا و585 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أوتسجيلها.