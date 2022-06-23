الدفاع التونسية: التدريب العسكري «الأسد الأفريقي 2022» يتم مع القوات الأمريكية دون سواها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات المسلحة وعلى غرار السنوات الماضية، تحتضن تنظيم التدريب العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2022” في جزء منه خلال الفترة من 16 يونيو الجاري وحتي الأول من يوليو المقبل بالتعاون مع القيادة الأمريكية لأفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الدفاع التونسية أنها تشارك بعنصر محدود بالمغرب وهو ما تمّ نشره في بيانين سابقين حول نفس الموضوع بتاريخ 14 و21 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أن الجانب الأمريكي ينظّم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسنغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكيّة والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولاندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى مراقبين من مجموعة من الدول.