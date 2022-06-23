رومانيا تعتزم تقديم دعم للوقود

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أعلنت رومانيا اليوم الخميس، عن خطط لتقديم خصم على الوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، أن الدولة ستغطي 5. 0 ليو روماني (10 سنتات أمريكية) من سعر كل لتر من البنزين أو الديزل.

وخصصت الحكومة ملياري ليو (425 مليون دولار) من أجل ذلك.

ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا حوالي 6ر8 ليو، والديزل 2. 0 ليو للتر.

وتضع هذه الخطوة تشيوكا في مواجهة شريكه في الائتلاف الديمقراطي الاشتراكي "بي إس دي" الذي طالب بوضع سقف لأسعار الوقود على غرار ما تم في المجر.

ويقول "بي إس دي" إن شركات الوقود قد ترفع الأسعار بحيث لا يستفيد المستهلكون من الدعم. وظهرت هذه المشكلة في دول أوروبية أخرى تنفذ سياسات مماثلة.