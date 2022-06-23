وزير الخارجية الإيطالي: ملتزمون بقوة بتعزيز تنمية إفريقيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، التزام بلاده القوي تجاه تعزيز التنمية في قارة إفريقيا.

وقال دي مايو، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، اليوم الخميس، إن "هيئة التعاون الإنمائي - التابعة لوزارته - تركز على القارة الأفريقية قبل كل شيء، حيث لدينا 11 دولة من بين 20 دولة ذات أولوية".

وأضاف: "نحن نلتزم بقوة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الأفريقية، كما يتضح من الافتتاحات الأخيرة والمخطط لها لسفارات جديدة ومكاتب التجارة الخارجية والمعاهد الثقافية في مختلف العواصم الإفريقية".

وأكد أن بلاده شريك مهم لإفريقيا بفضل خصائص النسيج الإنتاجي، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عامل النمو والازدهار لإيطاليا، هي نقطة قوة للاقتصادات الإفريقية أيضا.

وأشار إلى أن التزام هيئة التعاون بإفريقيا قد شهد زيادة كبيرة في فترة السنوات الثلاث الممتدة من عام 2018 إلى 2020، التي ارتفعت من حوالي 340 مليون يورو تم صرفها عام 2018 إلى ما يقرب الـ438 عام 2020، وفقًا للبيانات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.