صندوق النقد الدولي يعلن الاستعداد لبدء مفاوضات مع تونس

أعلن صندوق النقد الدولي الاستعداد لبدء مفاوضات مع تونس خلال الأسابيع القادمة بشأن برنامج الإصلاح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وحث على ضرورة التفاف جميع الأطراف حول البرنامج.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في ختام زيارة إلى تونس: "تساهم تداعيات الحرب في أوكرانيا في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى."

ونقل بيان للصندوق عنه القول: "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه".

وأضاف أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة يحقق عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق.

وأجرى أزعور مؤخرا زيارة إلى تونس في إطار رحلة إلى شمال أفريقيا، التقى خلالها بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددا من اللقاءات مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان الصندوق بالقول إنه يمثل خطوة مهمة لتونس لتأمين المساعدة التي يحتاج الاقتصاد إليها بشدة.

وتسارع معدل التضخم في تونس في مايو إلى 8. 7% ، مقابل 5. 7% في الشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2018، وفقا للبنك المركزي.