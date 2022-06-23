 وكالة الأنباء السورية: إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا

د ب أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 3:58 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 3:58 ص

أصيب شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار الدلة في درعا جنوبي سوريا.

جاء ذلك حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) مساء الأربعاء، عبر صفحتها تويتر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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