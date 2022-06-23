وكالة الأنباء السورية: إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا

الأكثر قراءة
لميس الحديدي تقاضي مبروك عطية: برر وحرض على القتل وأفشى الإحساس بعدم الأمان
بعد فيديو مبروك عطية.. أمين الفتوى: الدعوة في وقت الوجع ليست من الأخلاق المحمدية
رود كرول: أتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول.. وهذه نصيحتي لـ حازم إمام
ساديو ماني يرد على رسالة صلاح: أنت الأفضل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
تجديد الثقة في إيهاب جلالالتعاقد مع بديل وطنيالتعاقد مع بديل أجنبيعودة كيروش أو كوبر
النتـائـج
تصويت
أصيب شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار الدلة في درعا جنوبي سوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) مساء الأربعاء، عبر صفحتها تويتر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.