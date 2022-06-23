زيلينسكي للطلاب الكنديين: نكافح لبناء أوكرانيا جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون من أجل مستقبلهم وحريتهم وأرضهم وفرصة بناء أوكرانيا جديدة.

وأضاف في خطاب ألقاه بالفيديو أمام مجتمع الطلاب في الجامعات الكندية الكبرى، وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم": نحن على استعداد لإبهار العالم! قلت هذه الكلمات في تورنتو (بكندا)، في مؤتمر الإصلاحات في أوكرانيا، قبل 3 سنوات. من كان يتخيل أنه بعد 3 سنوات، سيخضع نص هذا اللقاء ومعنى هذه الكلمات لـ "تعديل واسع النطاق" الآن.

وأضاف: "يقوم المحاضرون في جامعاتنا أحيانًا بإلقاء محاضرات على طلابهم من الخنادق، عبر الإنترنت، عبر سكايب. يسجل مدرسونا دروسًا بالفيديو ويتابعون واجبات للطلبة في مترو الأنفاق، أثناء إطلاق صفارة الإنذار."

واختتم اللقاء بقوله إنه متأكد أن "النصر لأوكرانيا."