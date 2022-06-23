توقعات بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرة مناوئة لقمة السبع بميونخ

أشارت تقديرات الشرطة الألمانية، إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة الكبيرة المناوئة لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المزمع إقامتها في ميونخ بعد غد السبت، يمكن أن يتجاوز العدد المبلغ عنه والمقدر بـ20 ألف شخص.

وخلال طرح خطة التأمين الشرطية، قال رئيس الشرطة وقائد عملية التأمين ميشائيل ديبوفسكي في ميونخ اليوم الخميس إنه يتوقع أن تكون هناك كتلة سوداء كبيرة.

ومن المنتظر أن تنشر الشرطة نحو 3000 فرد من أفرادها لضمان سير المظاهرة بشكل سلمي.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الألمانية نشرت نحو 18 ألف فرد حول مكان القمة لتأمينها.

وستنعقد القمة في الفترة بين 26 و28 من الشهر الجاري في فندق قصر إلماو القريب من مدينة جارميش-بارتنكيرشن وهو نفس المكان الذي أقيمت فيه قمة المجموعة في عام 2015.

وكان نحو 35 ألف شخص شاركوا في ميونخ في المظاهرة المركزية المناوئة لقمة السبع قبل سبعة أعوام.

ورأى ديبوفسكي أن التعبئة للتظاهر ضد قمة السبع ليست بنفس قوتها قبل سبعة أعوام مشيرا إلى أن غالبية هذه التعبئة موجودة داخل ألمانيا وأعرب عن اعتقاده بأن التعبئة الدولية ربما تكون قد تأثرت بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستنعقد لاحقا في العاصمة الإسبانية مدريد ولهذا فإنها أقل قوة مما كانت عليه في عام 2015.

وفيما يتعلق بإحراق ثماني سيارات شرطة في ميونخ، قال ديبوفسكي إنه سيجري التحقيق في كل الاتجاهات وأضاف أنه لا يمكن القول ما إذا كان الجاني أو الجناة من اليسار المتطرف لكنه قال إن هناك شواهد كثيرة توحي بذلك وذكر أنه كان هناك احتفاء بالهجوم المزعوم من التيار اليساري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقع أن يكون هناك ازدحام مروري وتعطل لحركة المرور مع وصول المشاركين في القمة وخلال المظاهرة بعد غد ودعا المتظاهرين إلى التعبير عن احتجاجهم بسلمية، وقال: "هناك مجال لأشكال التظاهر الإبداعية والسلمية".

وحذر من أن شرطة ميونخ لن تتسامح مع "الاضطرابات الناجمة عن العنف والأضرار المادية والمخالفات الأخرى للقانون".