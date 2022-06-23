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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: قمة الناتو في مدريد ستعلن أن موسكو هي الخطر الأكبر

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 9:13 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 9:13 ص

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن دول حلف الناتو ستعلن خلال قمة (مدريد) أن روسيا هي "الخطر الأكبر"، وذلك في إطار استراتيجية الحلف الجديدة.

وقال المسؤول الأمريكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن "روسيا لا تزال الخطر الأكبر والأول بالنسبة للحلف، ولكن الاستراتيجية ستتضمن كذلك التحديات المتعددة الجوانب والبعيدة المدى أكثر بالنسبة للأمن الأوروبي والأطلسي من جانب الصين".

وأضاف أن الزعماء سيعلنون عن التزامات جديدة فيما يخص تمركز القوات بهدف تعزيز خط دفاع الناتو وقدراته للردع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الخطوات الهادفة لتعزيز الأمن الأوروبي، حيث من المتوقع أن تكون هناك التزامات كبيرة جديدة بشأن مساهمة الحلفاء.


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