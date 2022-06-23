بلينكن: إعادة الأمريكيين المحتجزين بالخارج كرهائن على رأس أولوياتنا

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزامه شخصياً بإعادة كل الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا في الخارج بشكل تعسفي، مؤكدا أن هذا الأمر على رأس أولوياته.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمته الهاتفية مع عائلات الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المعتقلين ظلما في الخارج.

وأبلغ بلينكن، بحسب البيان، عائلات المحتجزين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بكل حالة من حالات أحبائهم، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المنتظم والشفاف مع هؤلاء الأسر.

وشدد على إعادة أحبائهم إلى أرض الوطن هو أمر يركز عليه شخصيًا، قائلا إنه "ما من مسألة تحظى بأولوية أعلى من الأولوية التي يوليها لهذا الأمر".