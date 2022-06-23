رئيس الوزراء الألباني: سنواصل العمل بجد أكبر لجعل ألبانيا عضو لطيف بالاتحاد الأوروبي

أبدى قادة غرب البلقان عزمهم بعد محادثات مع نظرائهم الأوروبيين بشأن عملية الانضمام البطيئة للمنطقة للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في تغريدة بعد الاجتماع الذي عُقد في بروكسل: "سوف نواصل المضي والعمل بجد أكبر لجعل ألبانيا عضو لطيف بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف راما "نحن الألبان لسنا بقدر اللطف الذي يجعلنا نستسلم بلطف".

وقال الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش، في تغريدة بعد المحادثات: "أؤمن بالمسار الأوروبي من أجل كل من صربيا والمنطقة".

وكتب "سوف نقاتل من أجل المستقبل معا، ونحافظ على احترامنا لأنفسنا وعلى ثقة أنه بالانسجام يمكننا تحقيق اتفاق رائع".