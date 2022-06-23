إسرائيل تساهم في جهود إطفاء حريق غابات بقبرص

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتزم إرسال طائرتي إطفاء للمساعدة في إخماد حريق بجزيرة قبرص بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة، عبر موقع تويتر، إن طائرتي إطفاء وطائرة شحن محملة بمعدات إطفاء، ستغادر إسرائيل صباح اليوم إلى قبرص، تلبية لطلب من الحكومة القبرصية.

يأتي هذا بينما يستمر حريق غابات على جبل بينتاداكتيلوس في شمال الجزيرة اليوم الخميس، لليوم الثالث.

وقدم القبارصة اليونانيون في جنوب الجزيرة أمس طائرتى إطفاء للقبارصة الأتراك فى الشمال، فيما وُصف بأنه تعاون نادر بين شطري الجزيرة.

كما ساهمت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وتركيا، بطائرات في عمليات الإطفاء بالشمال.

تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة مقسمة منذ عام 1974 إلى جنوب قبرصي يوناني، عضو بالاتحاد الأوروبي، وشمال تركي لا تعترف باستقلاله إلا تركيا.