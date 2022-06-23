هيئة الأدوية الأوروبية توصي بالموافقة على لقاح فالنيفا المضاد لكورونا

أوصت هيئة الأدوية الأوروبية بالموافقة على اللقاح المضاد لكوفيد-19 من إنتاج شركة الأدوية الفرنسية فالنيفا للتداول في أسواق الاتحاد الأوروبي.



وقالت الهيئة اليوم الخميس إنه يجب أولا الموافقة على اللقاح لمن تجاوزوا سن 18 إلى 50 عاما فقط، نظرا لأن هناك بيانات قليلة للغاية بشأن تأثيره على من تجاوزوا الخمسين.



ولا يزال يتعين موافقة المفوضية الأوروبية على اللقاح، رغم أن الأمر إجراء شكلي.



وسيصبح فالنيفا اللقاح السادس المضاد لكورونا الذي تتم الموافقة عليه داخل الاتحاد الأوروبي.



وقالت هيئة الأدوية الأوروبية إنه "بعد تقييم شامل، خلصت لجنة الأدوية البشرية في الهيئة، بالإجماع، إلى أن البيانات بشأن اللقاح كانت قوية وأنها تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفعالية والسلامة والجودة".



وقام خبراء الهيئة بمراجعة بيانات شملتها دراسات وتجارب عن اللقاح منذ ديسمبر الماضي، وقد تمت الموافقة عليه في بريطانيا في أبريل الماضي.



ولقاح فالنيفا من جرعتين، وهو يحتوى على فيروسات غير نشطة، أي فيروسات ميتة. ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة أو التعرض للمرض، لكنها تؤدي إلى تكوين أجسام مضادة.



ووفقا للهيئة الأوروبية، لم يتمكن الخبراء بعد من تحديد مدى فعالية اللقاح فيما يتعلق المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.