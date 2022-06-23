العراق يطلب من شركة روسية زيادة إنتاج النفط الخام

دعا المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية العراقية حامد يونس الزوبعي، اليوم الخميس، شركة لوك أويل الروسية المشغل الرئيسي لحقل غربي القرنة الثاني إلى زيادة معدلات إنتاج النفط الخام وتطوير البنى التحتية للحقل الذي يقع في محافظة البصرة، 550 كم جنوبي بغداد.

وأكد الزوبعي، خلال اجتماع مع إدارة شركة لوك أويل الروسية، ضرورة أن تتم عقود الشراكة والعمل بين شركة النفط الوطنية والشركات الاستثمارية على مبدأ التوازن، لضمان حقوق الطرفين، والإيفاء بمتطلبات العمل والإنتاج بما يسهم في استقطاب المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ويضمن الحفاظ على الثروة الوطنية للبلاد.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع السبل الكفيلة لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير البنى التحتية لحقل غربي القرنة الثاني وتحسين واقع العمل والارتقاء بالمستوى المطلوب.

وحسب مصادر في شركة نفط البصرة، تبلغ معدلات إنتاج النفط الخام في حقل غربي القرنة الثاني حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا وتجري الاستعدادات لرفع مستويات الإنتاج إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027.

ويسعى العراق إلى رفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في البلاد إلى ثمانية ملايين برميل يوميا مطلع عام 2028 حيث أبلغ جميع الشركات الأجنبية والوطنية بخططه المستقبلية للوصول إلى الطاقات الجديدة لتأمين الطلب على النفط الخام كون العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في بلدان أوبك.