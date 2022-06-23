الحرب في أوكرانيا: كيف يبقي زيلينسكي أنظار العالم مركزة على الحرب الدائرة في بلاده؟

كان الهدف من خطابه هو تقديم "فرصة نادرة" لشركات التكنولوجيا للانضمام إلى عملية إعادة بناء البلاد وخلق "ديمقراطية رقمية بالكامل" في أوكرانيا.

"بريق وسحر"

تم نشر الوعي بالنزاع بين اوساط الرأي العام العالمي من قبل مجموعة من كبار المشاهير، الذين احتشدوا لدعم أوكرانيا، حيث جمعوا الملايين لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب.

ومن أبرز هؤلاء المشاهير، لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والمغني إد شيران والممثلين شون بن وأشتون كوتشر وميلا كونيس - وهو أوكراني.

كما زارت الممثلة أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أوكرانيا في أبريل/نيسان، حيث التقت بالمتطوعين واللاجئين، عدا عن أن زيلينسكي نفسه، كان أحد المشاهير في حياته المهنية السابقة، ولم يكن غريباً أو بعيداً عن الأضواء، وقد تكيف بشكل مريح مع فريق التمثيل الداعم له.

وفي يوم الإثنين، رحب بالممثل المشهور بن ستيلر، سفير وكالة الأمم المتحدة للاجئين، في كييف كجزء من زيارة ستيلر للمنطقة في يوم اللاجئ العالمي.

وقال نجم هوليوود للرئيس "إنه لشرف عظيم لي، إنه رائع حقاً، أنت مثال يحتذى به".

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مقدمة جوائز الأوسكار إيمي شومر، إنها طلبت من زيلينسكي مخاطبة نجوم هوليوود عبر سكايب خلال الحفل "لأن هناك الكثير من الأنظار على حفل توزيع جوائز الأوسكار".