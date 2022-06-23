جلاسكو سميث كلاين البريطانية تستثمر في مكافحة الأمراض المعدية في الدول الأكثر فقرا

أعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاسكو سميث كلاين (جي إس كيه) اليوم الخميس، عن استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني (23ر1 مليار دولار)، على مدار عشر سنوات لمكافحة الأمراض المعدية في الدول الأقل دخلا.



ويدعم الاستثمار الجديد في البحث والتطوير مزيدا من الابتكار لعلاج أمراض الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) بتأكيد جديد على الأمراض الاستوائية المهملة والمقاومة المضادة للميكروبات.



وللوصول لهذه الأهداف، أقامت جي إس كيه وحدة صحية عالمية غير تجارية مخصصة لدعم جهودها في هذا الشأن.



وترمي هذه الوحدة إلى انتاج لقاحات وأدوية الجيل التالي ضد الملاريا والسل، لتقدم خيارات علاجية أقصر وأبسط وأكثر أمانا للمرضى، بما في ذلك البحث والتطوير الخاص بالحقن طويلة المفعول للوقاية من الملاريا المتصورة المنجلية.