 اليونيسف: سوء التغذية يعرض 8 ملايين طفل لخطر الموت - بوابة الشروق
الخميس 23 يونيو 2022 3:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

اليونيسف: سوء التغذية يعرض 8 ملايين طفل لخطر الموت

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 3:04 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 3:04 ص

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن نحو 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل، يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية في مرحلة الطفولة.

وأوضحت اليونيسف في تقرير صدر اليوم الخميس، أن الأطفال الأكثر تضررا يعيشون في 15 بلدا ويعانون حاليا من نقص الأغذية، وإن من بين هذه البلدان أفغانستان وإثيوبيا وهايتي واليمن، وكلها تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية فورية.

وأضافت المنظمة أن عدد الأطفال الذين ينزلقون نحو منعطف الخطر بسبب سوء التغذية يتزايد كل دقيقة. ومن بين المشاكل التي شملها التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك استمرار الجفاف في العديد من البلدان بسبب تغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت اليونيسف أنه ينبغي تجميع حزمة من المساعدات بقيمة 2ر1 مليار دولار لتفادي هذه النتائج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك