اليونيسف: سوء التغذية يعرض 8 ملايين طفل لخطر الموت

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن نحو 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل، يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية في مرحلة الطفولة.

وأوضحت اليونيسف في تقرير صدر اليوم الخميس، أن الأطفال الأكثر تضررا يعيشون في 15 بلدا ويعانون حاليا من نقص الأغذية، وإن من بين هذه البلدان أفغانستان وإثيوبيا وهايتي واليمن، وكلها تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية فورية.

وأضافت المنظمة أن عدد الأطفال الذين ينزلقون نحو منعطف الخطر بسبب سوء التغذية يتزايد كل دقيقة. ومن بين المشاكل التي شملها التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك استمرار الجفاف في العديد من البلدان بسبب تغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت اليونيسف أنه ينبغي تجميع حزمة من المساعدات بقيمة 2ر1 مليار دولار لتفادي هذه النتائج.