عدد الأجانب في كوريا الجنوبية يتجاوز مليوني شخص لأول مرة منذ 15 شهرا

أظهرت بيانات قطاع الهجرة، اليوم الخميس، أن عدد الاجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية تجاوز مليوني شخص الشهر الماضي لأول مرة منذ 15 شهرا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيانات مكتب سياسة الهجرة بوزارة العدل أظهرت أن مليونين و12 ألفا و862 أجنبيا يقيمون في البلاد حتى مايو الماضي، فيما تعد أول مرة يتجاوز فيها عدد الأجانب مليوني شخص منذ فبراير 2021.

ويمثل العدد زيادة بنسبة 1.3% أو ما يعادل 25 ألفا و612 شخصا مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وكان عدد الأجانب المقيمين لفترات طويلة أو قصيرة، قد تجاوز مليوني شخص لأول مرة في يونيو 2016 بسبب تدفق السائحين والعمال المهاجرين.