أثار حادث مقتل فتاة في الأردن بطلق ناري داخل إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمّان، اليوم الخميس، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تزامن الواقعة مع جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف في مصر.
وأطلق رواد موقع «تويتر» هاشتاج بعنوان #إعدام_قاتل_التطبيقية و#الأردن_مش_بخير، وذلك تنديدًا بالجريمة التي وقعت في الأردن، والمطالبة بمحاسبة المسؤول عنها.
ووفقا لبيان نشرته مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت المديرية أن الفتاة أصيبت نتيجة لإطلاق النار عليها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة»، قائلة إن «الفاعل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه».
ولم تعلن أي جهة رسمية أردنية، عن دوافع قتل الفتاة حتى الآن، لكن رواد التواصل الاجتماعي نشروا صورًا مأخوذة عن رسالة مكتوب فيها: «بكرة رح إجي أحكي معك وإذا ما قبلتي راح اقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم»، دون تأكيد أو تحقق من أنها موجودة على هاتف الفتاة المقتولة.
وربط العديد منهم بين الحادث الذي وقع اليوم في الأردن وبين ما شهدته مصر، فقالت إحدى المستخدمات: «مش كل بنت قالت لا، تتعرض للقتل والملاحقة من قليلي التربية والأخلاق.. ياما قلنا لا مع عالم وناس حلال، يجب أن تعامل الناس كما تحب أن تُعامل وإلا فالسجن مكانك أو النفي خارج نطاق الحياة».
وأضافت أخرى: «انقتلت لأنها قالت لا انقتلت لأنها بدها تتطلق انقتلت لأنها ما نجحت في المادة انقتلت باسم الشرف انقتلت لأنها بنت، شفتو لأي درجة أرواح النساء رخيصة في الشرق الأوسط إذا عشنا لازم نعيش بصمت وخوف وإذا متنا نقتل على أتفه الأسباب».
ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الطالبة التي تدعى إيمان ارشيد، المنتمية إلى كلية التمريض الخاصة بها.
وكتبت الجامعة، في منشورها: «بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها إيمان ارشيد، من كلية التمريض، وتتقدم أسرة الجامعة لأسرة الفقيدة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته».
وبحسب وسائل إعلام أردنية، أطلق شخص يعتمر قبعة، 5 أعيرة نارية على الفتاة في حرم الجامعة ما أدى إصابتها في رأسها، كما أطلق الجاني عدة عيارات نارية في الهواء لتفريق من كانوا حوله، وليفسح الطريق أمام هروبه من مكان الجريمة.