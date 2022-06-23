أثار حادث مقتل فتاة في الأردن بطلق ناري داخل إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمّان، اليوم الخميس، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تزامن الواقعة مع جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف في مصر.

وأطلق رواد موقع «تويتر» هاشتاج بعنوان #إعدام_قاتل_التطبيقية و#الأردن_مش_بخير، وذلك تنديدًا بالجريمة التي وقعت في الأردن، والمطالبة بمحاسبة المسؤول عنها.

ووفقا لبيان نشرته مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت المديرية أن الفتاة أصيبت نتيجة لإطلاق النار عليها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة»، قائلة إن «الفاعل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه».

ولم تعلن أي جهة رسمية أردنية، عن دوافع قتل الفتاة حتى الآن، لكن رواد التواصل الاجتماعي نشروا صورًا مأخوذة عن رسالة مكتوب فيها: «بكرة رح إجي أحكي معك وإذا ما قبلتي راح اقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم»، دون تأكيد أو تحقق من أنها موجودة على هاتف الفتاة المقتولة.

بس فكرة إنه القاتل صار يهدد علني و بدون خوف، و بدون رادع هاي لحالها مصيبة. في مصر هددها و قتلها و في الأردن هددها و قتلها، هاي الناس طلعت عن حدها في المجتمع.. #إعدام_قاتل_التطبيقيه pic.twitter.com/f1WCeaVEq5 — Marah Qoud| مَرَحْ قُعُدْ 𓂆 (@QoudMarah) June 23, 2022

وربط العديد منهم بين الحادث الذي وقع اليوم في الأردن وبين ما شهدته مصر، فقالت إحدى المستخدمات: «مش كل بنت قالت لا، تتعرض للقتل والملاحقة من قليلي التربية والأخلاق.. ياما قلنا لا مع عالم وناس حلال، يجب أن تعامل الناس كما تحب أن تُعامل وإلا فالسجن مكانك أو النفي خارج نطاق الحياة».

#مش_كل_بنت_قالت_لا تتعرض للقتل والملاحقة من قليلى التربية والاخلاق .. ياما كلنا لا مع عالم وناس حلال يجب وفرص ان تعامل الناس كما تحب ان تعامل والى فالسجن مكانك او النفي خارج نطاق الحياة .. #جامعة_العلوم_التطبيقية #اعدام_قاتل_التطبيقيه — 🐴hanaa_alali🐴 (@hana_alali222) June 23, 2022

وأضافت أخرى: «انقتلت لأنها قالت لا انقتلت لأنها بدها تتطلق انقتلت لأنها ما نجحت في المادة انقتلت باسم الشرف انقتلت لأنها بنت، شفتو لأي درجة أرواح النساء رخيصة في الشرق الأوسط إذا عشنا لازم نعيش بصمت وخوف وإذا متنا نقتل على أتفه الأسباب».

انقتلت لأنها قالت لا انقتلت لأنها بدها تتطلق انقتلت لأنها ما نجحت في المادة انقتلت باسم الشرف انقتلت لأنها بنت شفتو لأي درجة أرواح النساء رخيصة في الشرق الأوسط اذا عشنا لازم نعيش بصمت وخوف واذا متنا نقتل على أتفه الأسباب. #اعدام_قاتل_التطبيقيه#اعدام_قاتل_التطبيقيه — Ma Rah♡ (@Marah4785) June 23, 2022

ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الطالبة التي تدعى إيمان ارشيد، المنتمية إلى كلية التمريض الخاصة بها.

وكتبت الجامعة، في منشورها: «بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها إيمان ارشيد، من كلية التمريض، وتتقدم أسرة الجامعة لأسرة الفقيدة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته».

وبحسب وسائل إعلام أردنية، أطلق شخص يعتمر قبعة، 5 أعيرة نارية على الفتاة في حرم الجامعة ما أدى إصابتها في رأسها، كما أطلق الجاني عدة عيارات نارية في الهواء لتفريق من كانوا حوله، وليفسح الطريق أمام هروبه من مكان الجريمة.