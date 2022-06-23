أعلنت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، عن إصدار مرسوم بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.



وبحسب ما نشره موقع «MTV» اللبناني، أكد ميقاتي، في كلمة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معقبًا: «المهم أن نضع خلافاتنا جانباً ولم نعد نملك ترف الوقت والغرق في الشروط والمطالب».



وتابع: «علينا أن نعي أننا أمام الانهيار التام أو الانقاذ التدريجي، وفي الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق قابل للتعديل، وعلينا التعاون مع المجلس النيابي لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة قبل الاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد».



وشكر من سماه ومن لم يسمّه رئيسًا للحكومة؛ لأنّهم مارسوا دورهم بكل ديمقراطية، متابعًا: «هذا التكليف يحملني ثقة مضاعفة، وعلينا التعاون جميعاً لإنقاذ بلدنا ممّا يتخبط به».



ودعا جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية لاستكمال مسيرة الإنقاذ؛ لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة، مختتمًا: «أدعو الجميع لملاقاتنا إلى هذه الورشة البناءة إذ لا خلاص لوطننا إلّا بتعاوننا وأمامنا عمل كثير ولا وقت لتضييعه ولبنان لن يموت».