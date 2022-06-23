محكمة إيطالية تطالب مجلس الشيوخ بدراسة إمكانية الطعن على تصريحات سالفيني ضد ناشطة ألمانية

علقت محكمة في ميلانو الإجراءات في القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني، بسبب تصريحات مسيئة بحق كارولا راكيته، الناشطة الألمانية وقبطان زورق الإنقاذ .



وقتل القاضي أنه يتعين على مجلس الشيوخ الإيطالي أولا أن يقرر ما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها سالفيني عام، 2019يمكن في الحقيقة الطعن عليها ،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



كان سالفيني، قد وصف راكيته، من بين أوصاف أخرى، بأنها"شيوعية ألمانية غنية ومدللة.



وكانت قبطان الزورق من منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية قد قادت في نهاية حزيران/يونيو 2019 الزورق وعلى متنه 40مهاجرا تم إنقاذهم إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بدون تصريح من السلطات المحلية.



وتم آنذاك وضع راكيته قيد الإقامة الجبرية لفترة قصيرة .



ويرجع إشراك مجلس الشيوخ الآن في هذه القضية إلى حقيقة أن سالفيني، الذي كان وقت الحادث وزيرا للداخلية الإيطالية ، كان عضوا في البرلمان منذ عام 2018.



ودافعت محامية سالفيني في السابق بالقول إن موكلها قد أدلى بهذه التصريحات عن راكيته بصفته الرسمية كسيناتور.



ومن جانبه، دافع اليساندرو جامبيريني ،محامي سالفيني، اليوم الخميس بالقول إن تصريحات سالفيني ليس لها علاقة بدوره كنائب في البرلمان.



وأضاف: "نعرب عن رفضنا الشديد لهذا القرار".