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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة "مرشح" لعضوية الاتحاد.ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.