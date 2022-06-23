الإيسيسكو تطلع وفدا من الاتحاد العالمي للكشاف المسلم على مجالات عملها وبرامجها وانشطتها

اطلع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وفدا من المشاركين في الملتقى الأول لطلاب الجامعات حول الأمن الفكري، الذي عقده الاتحاد العالمي للكشاف المسلم في المغرب، واختتم أعماله اليوم الأربعاء، على مجالات عمل المنظمة، وبرامجها وأنشطتها.



وخلال اللقاء شرح الدكتور المالك للوفد أبرز محاور رؤية الإيسيسكو المبنية على الانفتاح والتواصل، وأن المنظمة تعمل لتكون منارة إشعاع حضاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وذكر أهم البرامج والأنشطة التي تنفذها الإيسيسكو حاليا، والتي تعطي أولوية كبيرة لتأهيل النساء والشباب، وبناء قدراتهم الريادية، وتدريبهم على القيادة من أجل الأمن والسلام، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.



وأكد أن الإيسيسكو تعمل على المساهمة في مواكبة دولها الأعضاء للتطورات الهائلة التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة كل يوم، وتشجع على تعزيز الابتكار، حيث تعقد عددا من ورش العمل للشباب حول الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، والواقع الافتراضي والمعزز "الميتافيرس"، وتهتم بمجال توثيق التراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي، عبر تسجيله على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.



ومن جانبه نوه الدكتور زهير غنيم الامين العام للاتحاد العالمى للكشاف المسلم بجهود الإيسيسكو، مشجعا الطلبة على المشاركة في برامجها لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التدريبات التي تتيحها المنظمة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا.ا.ش.ا